Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei va restrictiona temporar traficul rutier joi, in zona Piata Victoriei, cu ocazia unei manifestatii a Federatiei SANITAS organizate in Piata Victoriei, intre orele 10,00 si 15,00."Pentru manifestatia publica din Piata Victoriei, incepand cu ora 9,00, se va restrictiona…

- Circa 10 000 de membri ai Federatiei Sanitas sunt asteptati joi la mitingul ce va fi organizat in Piata Victoriei din Capitala, incepand cu ora 11:00, potrivit prim-vicepresedintelui federatiei, Iulian Pope. "Ne asteptam la circa 10.000 de participanti. Au inceput deja sa plece din teritoriu.…

- Brigada de Politie Rutiera anunta ca vor fi restrictii de trafic in Bucuresti, sambata, pentru desfasurarea unui eveniment sportiv. Sambata si luni vor avea loc ceremonii militare cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, circulatia rutiera fiind rectrictionata pe anumite tronsoane. Restrictii de trafic in…

- Brigada de Politie Rutiera anunta ca vor fi restrictii de trafic in Bucuresti, sambata, pentru desfasurarea unui eveniment sportiv. Sambata si luni vor avea loc ceremonii militare cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, circulatia rutiera fiind rectrictionata pe anumite tronsoane.

- Evenimentul „Marsul pentru viata – 2018” are loc sambata, pe traseul Piata Unirii pana in Parcul Tineretului, urmand ca in centrul Capitalei sa fie impuse restrictii de trafic.Potrivit Brigazii Rutiere, participantii se vor aduna in Parcul Unirii, pe latura dinspre Bulevardul Unirii, de la…

- In contextul conditiilor meteorologice nefavorabile, Brigada Rutiera informeaza ca exista restrictii in privinta a patru manifestari publice anuntate pentru acest weekend: protestul din fata MAI, marsul Asociatiei „Studenti pentru viata”, o procesiune religioasa si evenimentele Teatrului Evreiesc.

- Traficul va fi restrictionat sambata pe anumite artere din Capitala, in contextul desfasurarii la Sala Palatului a Congresului PSD.Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca debarcarea si imbarcarea participantilor la congres se vor face pe banda I pe calea Victoriei, intre str. Stirbei Voda…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, in București, pe str. Luterana, intre str. Stirbei Voda si str. General Berthelot, din cauza unei avarii la reteaua de apa, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.