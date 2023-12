Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera anunta ca, in noaptea de joi spre vineri, intre orele 23,00 - 4,00, Primaria Sectorului 4 va inchide traficul rutier in Pasajul Unirii, sensul de deplasare dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir catre Piata Universitatii, pentru lucrari de intretinere.

- Traficul mașinilor va fi interzis in noaptea de 21 decembrie pe sensul spre Piața Universitații, iar in noaptea de 22 decembrie pe sensul spre Bulevardul Dimitrie Cantemir, a anunțat Brigada Rutiera, joi seara, 21 decembrie.„In aceasta noapte, in intervalul orar 23.00-04.00, Primaria Sectorului 4 va…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera din Capitala anunța restricții temporare pe durata nopții in weekend-ul care urmeaza atat pe Pasajul Basarab cat și pe Pasajul Victoria din București. Cauza? In zona vor avea loc filmari. In aceasta sambata, noaptea, intre orele 22.00 și 05.00, se vor realiza filmari…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta restrictii de trafic in weekenduri pentru evenimentul cultural „Christmas Alley”.In perioada 27.11 - 28.12.2023 se va desfașura evenimentul cultural denumit „Christmas Alley” pe Str. Lipscani, in București, potrivit mediafax. Pentru buna desfașurare a evenimentului,…

- Sambata va avea loc un miting de solidaritate cu poporul palestinian in București, in contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu. Intre timp, autoritațile romane au sporit deja masurile de securitate pentru mai multe obiective din Bucuresti. “Sambata, 21 octombrie, de la ora 16:00 la ora 18:00 in…

- Partidul condus de George Simion va lansa in curand un candidat supriza pentru Primaria Capitalei, ceea ce va agita destul de mult lumea politica dambovițeana. Potrivit informațiilor noastre, candidatul AUR pentru Primaria Capitalei este Mihai Enache, managerul proiectului „Caravana Medicala AUR”. Proiectul…

- Anul școlar a inceput demult, dar problemele parinților continua. La Școala Gimnaziala nr. 51 din Capitala, parinții au stat toata noapte la coada spre a prinde un loc pentru copii lor la afterschool-ul organizat de unitatea de invațamant. Coada nocturna și cu lista, ca pe vremea comunismului, la Școala…

- Podul Grant se inchide complet din 15 octombrie pana in martie anul viitor, pe sensul dinspre Crangași catre strada Turda, a anunțat pentru Radio Romania Actualitați directorul Administrației Strazilor București. Circulația rutiera va fi permisa doar pe sensul deja reparat Turda-Crangași.