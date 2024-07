Centrul Infotrafic anunta restrictii de trafic, sambata si duminica, in judetul Caras-Severin, pentru Campionatul National de Viteza in Coasta. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 06 – 07 iulie 2024, in intervalul orar 08:30 – 18:30, se va desfasura Campionatul National de Viteza in Coasta, circulatia rutiera fiind oprita […] The post Restrictii de trafic in judetul Caras-Severin, pentru Nationalele de Viteza in Coasta appeared first on Gazeta din Vest .