Restricții de trafic în centrul Piteștiului Competiția Pitești Half Marathon, ediția a-IV-a, se va desfașura azi, 7 mai, intre orele 09:00 și 12:30, in zona centrala a orașului. Citește și: Argeș. A filmat in timp ce iși amenința soția de fața cu copilul și a postat imaginile pe internet Pentru desfașurarea competiției, Primaria Municipiului Pitești anunța ca, in zona centrala a […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

