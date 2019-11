Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 28.11.2019 - 01.12.2019, Primaria Municipiului Bucuresti - Serviciul EURO 2020 si Federatia Romana de Fotbal, vor organiza evenimentul "Extragerea Finala a Campionatului de Fotbal UEFA EURO 2020" la Romexpo. Pentru buna desfasurare a evenimentului, se vor institui mai multe restrictii de…

- Chindia Targoviste a invins-o pe FCSB cu scorul de 6-3 (3-0), sambata, la Baza Sportiva FCSB din Bucuresti, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facbook a clubului din Capitala. Pentru echipa antrenata de Viorel Moldovan au marcat Andrei Burlacu (2 goluri), Andrei Dumiter (2), Andrei…

- Plina de crapaturi și denivelari, intrarea pe Autostrada Soarelui dinspre Capitala a devenit șantier. Constructorii au inceput reparațiile capitale și pe tronsonul de beton de 24 de kilometri dintre București și Fundulea.

- Traficul rutier va fi restrictionat in acest weekend, in mai multe zone din Capitala, pentru desfasurarea in bune conditii a unor evenimente sportive. *** Sambata, Federatia Romana de Ciclism organizeaza "Bucuresti MTB Race". Traficul rutier va fi restrictionat intre orele 7,00…

- Mihai Savin a fost numit de Gabriela Firea in funcția de director general al instituției care controleaza 19 unitați medicale importante și rețeaua medicala școlara din București. Primaria Municipiului București a transmis astazi, printr-un comunicat, ca incepand cu data de 14.10.2019, primarul general…

- Vloggerul Mariciu, care locuiește in zona bulevardului Magheru și e deranjat de zgomotul motoarelor turate, a facut un experiment cu un pistol radar pentru a vedea cu ce viteze circula șoferii noaptea, cand traficul e mai liber. Astfel, a surprins un șofer mergand cu 118 km/h in plin centrul Capitalei.…

- București: Subvenție de 3000 de euro pentru fiecare mașina noua de taxi Foto: Arhiva/ Agerpres. Consiliul General al Capitalei a adoptat în sedinta de astazi un proiect prin care se acorda 3.000 de eco-vouchere a câte 15.000 de lei, pentru achizitionarea de autoturisme noi. Este…

- Traficul rutier va fi restricționat vineri pe mai multe strazi din București, avand in vedere organizarea unor manifestari dedicate Zilei Pompierilor, dar si desfașurarii unei procesiuni religioase cu denumirea "Calea Sfintei Cruci, Scara Catre Cer". Vineri, au loc un ceremonial militar la Monumentul…