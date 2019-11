Restrictii de trafic in Capitala pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei si tragerea la sorti a grupelor pentru EURO 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Pe mai multe strazi din București vor fi impuse restricții rutiere sambata și duminica, pentru desfașurarea paradei militare de 1 Decembrie. Polițiștii recomanda rute alternative pentru a ocoli zonele aglomerate.Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri pentru fluidizarea si restrictionarea…

- Program parada militara Bucuresti 1 decembrie 2019. Peste 4000 de soldati, 200 de vehicule si peste 50 de aeronave participa la defilarea organizata la Arcul de Triumf de Ziua Nationala a Romaniei, potrivit observator.tv.Oficial, parada militara de 1 decembrie incepe in Bucuresti in jurul…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO, FOTO| Repetiții pentru PARADA militara de 1 Decembrie 2019, de la Alba Iulia Prima repetiție pentru Parada militara de Ziua Naționala a inceput, joi, in zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Sunt planificate cel puțin o defilare intrunita a tuturor detașamentelor…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, pe 30 noiembrie si 1 decembrie, pentru efectuarea antrenamentelor generale si pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, in zona Arcului de Triumf, scrie Agerpres. "La solicitarea Ministerului Apararii Nationale, in contextul organizarii…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, pe 30 noiembrie si 1 decembrie, pentru efectuarea antrenamentelor generale si pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, in zona Arcului de Triumf. "La solicitarea Ministerului Apararii Nationale, in contextul organizarii paradei…

- In aceasta dimineața la o unitate militara din strada Antiaeriana, din Capitala, au avut loc ultimele repetiții pentru parada de 1 Decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei.Pe un frig patrunzator, cei care vor participa la spectacolul din 1 Decembrie au repetat ce au de facut atunci.Cel care a coordonat…

- Ziarul Unirea 1 Decembrie 2019, la Alba Iulia, parada militara cu confetti. Cați bani vor costa 80 de kg de hartiuțe tricolore Parada militara cu confetti la Alba Iulia. Cați bani vor costa 80 de kg de hartiuțe tricolore Miile de romani care vor fi prezenti la Alba Iulia pentru a sarbatori Ziua Nationala…

- Traficul rutier va fi restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in Capitala, in contextul desfasurarii evenimentului "Zilele Bucurestiului", in Piata Constitutiei. Ce trebuie sa știe șoferii?