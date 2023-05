Restricții de trafic în București, în acest wekeend, pentru două evenimente. Ce străzi vor fi închise Traficul rutier va fi restrictionat, in weekend, in Capitala, pentru „Crosul si Semimaratonul International Bucuresti 2023” si „Food Truck Festival”, informeaza Brigada Rutiera . Restricții de traffic in București, sambata Astazi, la ora 08:45, se va da startul Cursei Populare de 2,5 km a fotoliilor rulante (persoane cu dizabilitati), iar la ora 09,00 va incepe Cursa Populara de 2,5 km.Traseul competitiei este: bretea Piata Constitutiei (Parchet General) – dreapta Bd. Unirii – intoarcere 180 de grade pe trecerea de pietoni, de la intersectia cu Splaiul Independentei (fara a afecta traficul din… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

