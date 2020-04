Restricții de tonaj ridicate pe perioada stării de urgență pe DN 1 Braşov – Ploieşti și alte drumuri naționale Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca masura ridicarii restricțiilor de circulație impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 t pe cateva drumuri naționale și autostrada A2, se menține pe perioada starii de urgența. Masura ridicarii restricțiilor de circulație impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe DN1 (E60), sectorul Ploiești – Brașov, se menține pana in data de 14.05.2020 (pe perioada starii de urgența instituita conform prevederilor decretului 240/2020 privind… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masura ridicarii restrictiilor de circulatie impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe DN1 E60 , sectorul Ploiesti ndash; Brasov, se mentine pana in data de 14.05.2020 pe perioada starii de urgenta instituita conform prevederilor decretului 240 2020 privind…

- Masura ridicarii restrictiilor de circulatie impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe DN1 (E60), sectorul Ploiesti - Brasov, se mentine pana in data de 14.05.2020 (pe perioada starii de urgenta instituita conform prevederilor decretului 240/2020 privind…

- Masura ridicarii restrictiilor de circulatie impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe DN1 (E60), sectorul Ploiesti - Brasov, se mentine pana in data de 14 mai 2020, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Masura ridicarii restrictiilor de circulatie impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe DN1 (E60), sectorul Ploiesti - Brasov, se mentine pana in data de 14 mai 2020, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- In ziua de 05 Aprilie 2020, la ora 13:46:03 ora locala a Romaniei , s a produs in Muntenia, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 103km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 68km V de Braila, 75km V de Galati, 94km NE de Ploiesti, 124km NE de Bucuresti, 124km…

- In ziua de 05 Aprilie 2020, la ora 13:46:03 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 103km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 68km V de Braila, 75km V de Galati, 94km NE de Ploiesti, 124km NE de Bucuresti, 124km…

- Restricțiile impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe DN1 (E60), Ploiești – Brașov, s-au ridicat pana in data de 16.04.2020 ( pe perioada starii de urgența). Aceasta masura a fost luata in vederea asigurarii continuitații transporturilor rutiere pentru…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor de peste 65 de ani sau cu dizabilitați, care nu pot ieși din casa in perioada aceasta, Kaufland Romania lanseaza alaturi de Glovo și de Fundația Regala Margareta a Romaniei o linie telefonica speciala de preluare a comenzilor.Persoanele de peste 65 de ani sau cu…