Proiectul de modernizare a retelei de termoficare primare din municipiul Iasi „iese" de pe Soseaua Nationala direct in intersectia Podu Ros, unde va determina modificari in traficul rutier. Practic, conductele de termoficare vor fi inlocuite intre capatul strazii mentionate si bd. Socola, respectiv bd. Tutora. Interventiile au inceput ieri, mai multi politisti aflandu-se in intersectie pentru a fluidiza traficul. Lucrarile fac parte din pr (...)