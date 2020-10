Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca incepand de joi nu mai este permisa circulatia prin punctul de trecere a frontierei Kulata (Republica Bulgaria) - Promachonas (Republica Elena) in intervalul orar 0,30 - 5,00.Potrivit…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat noi masuri de limitare a raspandirii coronavirusului, ca urmare a cresterii numarului de cazuri din ultimele zile, relateaza ekathimerini.com, citat de Digi24. Acestea vor fi aplicate incepand de sambata.

- Vor fi restricții, in timpul nopții de miercuri spre joi, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Capitala, pentru lucrari la carosabil, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca din cauza…

- Toate persoanele care intra in Grecia pe cale terestra si maritima vor trebui sa prezinte, incepand din 17 august, un test molecular negativ pentru coronavirus, prelevat cu 72 de ore inainte de sosire. De aceasta masura sunt vizati si transportatorii de marfuri si de persoane. Obligativitatea prezentarii…

- Grecia a decretat luni inchiderea pe timpul noptii a barurilor si restaurantelor in unele dintre principalele sale destinatii turistice, dupa inregistrarea a numeroase cazuri de infectari cu noul coronavirus, relateaza AFP.

- Doi cetațeni romani au fost depistați cu COVID-19 la intrarea in Grecia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, sambata, intr-un comunicat. Totodata, dupa ce azi dimineața s-au format din nou cozi la vama Kulata-Promachonas, MAE precizeaza ca timpul de așteptare era de circa 4 ore.

- Ministerul de Externe informeaza asupra faptului ca 2 turiști romani au fost depistați cu noul coronavirus, in Grecia. Cei doi au fost plasați in carantina, in cadrul unor hoteluri special amenajate. De asemenea, punctul de trecere a frontierei de la Kulata-Promachonas este foarte aglomerat și se…