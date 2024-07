Restricții de circulație prelungite pe șoselele din vestul țării, din cauza caniculei Consiliul Județean Timiș a anunțat ca, avand in vedere prognozele Administrației Naționale de Meteorologie actualizate și anunțurile referitoare la instituirea unor coduri roșii și portocalii de canicula in zona Banatului, restricțiile de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone deja instituite pana in data de 14 iulie 2024 vor […] Articolul Restricții de circulație prelungite pe șoselele din vestul țarii, din cauza caniculei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

