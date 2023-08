Circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone este interzisa vineri pe toate drumurile nationale, drumurile expres si autostrazi din 12 judete, din cauza caniculei. ”In conditiile avertizarilor de canicula emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie, respectiv Cod Galben si Cod Portocaliu (val de caldura, canicula si disconfort termic accentuat), astazi, […] The post Restricții de circulație pentru autovehiculele de peste 7,5 tone pe drumurile din 12 județe, din cauza caniculei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…