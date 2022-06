Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in anumite intervale orare, de sambata, 11 iunie, pana luni, 13 iunie, pe A2 Bucuresti – Constanta, DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea si DN 39 Agigea-Mangalia, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Astfel, sambata circulatia este interzisa in intervalul orar 16:00 – 22:00, iar duminica si luni, de Rusalii, in intervalul 6:00 – 22:00. Restrictiile sunt prevazute de Ordinul MT-MAI nr. 1249-132/2018 iar…