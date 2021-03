Restricţii de circulaţie pe teritoriul Ungariei pentru autovehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone Circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone va fi restrictionata pe teritoriul Ungariei de sambata de la ora 23,00 (ora Romaniei) pana luni la aceeasi ora, aceasta masura fiind luata de autoritatile ungare ca urmare a faptului ca data de 15 martie este declarata zi de sarbatoare nationala, nelucratoare, a informat IGPF. Restrictiile nu se refera la mijloace de transport care efectueaza transporturi de marfuri periculoase, de animale vii, de produse alimentare perisabile sau supuse unui anumit regim de temperatura. Potrivit sursei citate, in aceasta perioada soferii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

