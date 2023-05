Stiri pe aceeasi tema

- Transalpina va gazdui și anul acesta o etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta, in zona Ranca. Este un traseu de 5 kilometri, extrem de spectaculos. Concursul va avea loc in aceasta vara și va beneficia de o finanțare din partea Consiliului Județean Gorj și susținere din partea Federației…

- Pompierii Detașamentului Reghin intervin in aceste momente in localitatea Petelea la un accident rutier produs intre un autocamion și un autoturism. In accident au fost implicate 4 persoane – un minor și 3 adulți – dintre acestea un adult fiind incarcerat. La fața locului au fost mobilizate urmatoarele…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata in centrul municipiului Sfantu Gheorghe incepand cu data de 27 de aprilie, cu ocazia desfasurarii evenimentelor dedicate Zilelor orasului, au anuntat, miercuri, autoritatile locale. Potrivit municipalitatii, parcarile centrale vor fi inchise incepand de miercuri,…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paști. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 14.04.2023-17.04.2023, in Zonele…

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri seara, in jurul orei 22.30, in apartamentul unui bloc cu patru etaje, de pe strada 1 Decembrie 1918 din Tarnaveni. Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la etajul doi, dintr-un bloc cu patru etaje. "Pompierii au localizat incendiul,…

- Tarnaveni, 29 martie 2023 – Knauf Insulation, unul dintre cei mai mari producatori de pe piața materialelor izolante, parte a Grupului Knauf, a dat startul construcției noii unitați de producție din Tarnaveni, ce urmeaza a fi finalizata și pusa in funcțiune in 2024. Noua fabrica, care va avea o capacitate…

- Fotbalistul din Coasta de Fildeș Moustapha Sylla a murit la doar 21 de ani in urma unui atac de cord. Fundașul s-a prabușit pe teren in timpul unui joc din campionat, a fost transportat de urgența la spital, dar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru salvarea lui. Tragedie in fotbalul internațional.…

- Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru post din an. Acesta are o durata de 40 de zile, la care se adauga și Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare. In trecut, Postul Sfintelor Paști avea menirea de a-i pregati pe cei ce urmau sa primeasca botezul in noaptea Invierii. In zilele noastre, Postul…