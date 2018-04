Stiri pe aceeasi tema

- Brigada de Politie Rutiera anunta ca vor fi restrictii de trafic in Bucuresti, sambata, pentru desfasurarea unui eveniment sportiv. Sambata si luni vor avea loc ceremonii militare cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, circulatia rutiera fiind rectrictionata pe anumite tronsoane.

- Avand in vedere anuntul administratorul drumului public privind lucrarile de reparatii care se desfasoara pe partea carosabila a podului peste raul Buzau, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau sunt prezenti in trafic, in aceste zile, precum si in perioada urmatoare, pentru asigurarea…

- Actiunea de interventie a specialistilor A.N. „Apele Romane” si I.S.U. asupra acumularii Suhaia, județul Teleorman, a continuat cu mobilizarea unui numar mai mare de resurse umane si materiale. In data de 2 aprilie 2018, s-a reusit punerea in funcțiune a descarcatorului de ape mari amplasat pe digul…

- In contextul conditiilor meteorologice nefavorabile, Brigada Rutiera informeaza ca exista restrictii in privinta a patru manifestari publice anuntate pentru acest weekend: protestul din fata MAI, marsul Asociatiei „Studenti pentru viata”, o procesiune religioasa si evenimentele Teatrului Evreiesc.

- 16 localitati din judet sunt afectate de inundatii/ Apa a intrat in 25 de case, 124 de anexe gospodarești si 394 de curti in Eveniment / Reprezentantii ISU Teleorman informeaza ca, in prima parte a zilei de miercuri, 14 martie, ca urmare a revarsarii raului Calniștea in localitatea Draganești Vlașca,…

- Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), a fost extinsa restrictia de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima total admisa mai mica de 7,5 tone, precum si pentru toate autovehiculele care efectueaza…

- Trenurile circula cu restrictie pe calea ferata Videle-Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, din cauza inundarii caii ferate in urma topirii zapezii. Din acelasi motiv se circula pe o singura directie de mers in zona intersectiei Drumului National 6 cu Drumul Judetean 503, in localitatea Draganesti…

- La FCB-LAZIO, peste 280 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia acestui meci.