Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor vrea sa majoreze amenzile emise pentru lipsa rovinietei, in speța, propunerea vine de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șoferii romani pot plati de pana la trei ori mai mult pentru sancțiunile rutiere. Sancțiunile vor crește pana la 275 de lei…

- CFR anunta, marti, ca intreaga infrastructura de transport este operationala, dar necesita verificari suplimentare care pot duce la intarzieri. Circulatia se face in conditii de iarna si temperaturi extrem de scazute, inregistrandu-se minus 23 de grade Celsius. Marti, trei trenuri au fost afectate de…

- Circulatia metroului se va desfasura conform programului normal in perioada urmatoare, a anunțat, duminica Metrorex,. Precizarea companiei de transport subteran vine in contextul informațiilor ca greva care a blocat in ultimele patru zile transportul de suprafața s-ar putea extinde și la metrou. „Ca…

- Duminica și luni: Restricții de circulație pe DN 7 intre Sibiu și Pitești pentru vehiculele de peste 7,5 tone. Intervalele orare Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta restrictii de circulatie pe DN 7, pentru masinile de mare tonaj, duminica și luni, pe un traseu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta conducatorii auto ca circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de duminica (23 ianuarie) și…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastucturii Rutiere informeaza, duminica dimineața, ca se circula pe toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi din Romania, nefiind drumuri inchise din cauza conditiilor meteo. „Precizam ca toate directiile regionale ale CNAIR sunt mobilizate si intervin…

- Mall-ul Park Lake, din sectorul 3 al Capitalei, a fost evacuat miercuri de urgența, dupa o amenințare cu bomba, trimisa pe e-mailul Poliției Capitalei. Poliția a primit o informare de pe o adresa de e-mail cu privire la faptul ca va fi detonat un dispozitiv exploziv la Centrul Comercial Park Lake. La…

- Patru tineri, intre care o femeie insarcinata, care intentionau sa ajunga la o cabana din comuna Dumitresti, judetul Vrancea, s-au ratacit, sambata seara, urmand indicatiile oferite de GPS. Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea a anuntat ca, in noaptea de sambata spre duminica, s-a intervenit…