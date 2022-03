CNAIR și Poliția Rutiera vor institui restricții de circulație pe DN 1, pasaj IKEA, pentru execuția lucrarilor de reparații și inlocuire rosturi dilatație pe sectorul de drum. Astfel, in perioada 21 martie – 22 aprilie va fi restricționat traficul rutier pe banda 1 de circulație a DN 1 km 8+530 – km 9+235, sensul de deplasare București – Ploiești, precum și parțial pe banda 2 de circulație cu asigurarea in permanența a unui spațiu cu lațimea de 5.50 m care se vor delimita (cu balize direcționale la limita exterioara și marcaje rutiere temporare) doua benzi de circulație 2×2.75 m. In perioada 2…