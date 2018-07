Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la orele 20:00, pe Autostrada A1 pe sensul Arad catre Timisoara, circulatia rutiera va fi restrictionata pe prima banda si pe cea de urgenta, la kilometrul 532+400 metri din cauza lucrarilor de reparare a rosturilor…

- Din informațiile pe care le-am obținut pana acum, am aflat ca in accident sunt implicate un autoturism Dacia Logan și un autocamion. Se pare ca șoferul din Logan, care se afla pe banda 1, a virat stanga pentru a intra pe banda 2, moment in care a intrat in coliziune cu un autocamion, pe care l-ar fi…

- Circulatia va fi oprita, in noaptea de vineri spre sambata, pe Autostrada A1, in intervalul 22.00 – 7.00, la Lancram, judetul Alba, pentru lucrari de reparatii si asfaltare in sensul giratoriu. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca celelalte iesiri de pe autostrada. Centrul nfotrafic din…

- Traficul rutier se desfasoara cu restrictii, joi, pe Autostrada Soarelui si pe A 1 Bucuresti – Pitesti si Sibiu – Deva pentru lucrari la carosabil, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 07 – 08 mai 2018, pana la orele 18:00, circulatia este restrictionata pe prima banda si pe cea de urgenta pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 285+720 metri, din cauza lucrarilor de frezare si asfaltare…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca, in perioada 7 – 8 mai 2018, pana la orele 18:00, circulatia este restrictionata pe prima banda si pe cea de urgenta pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 285+720 metri, din cauza lucrarilor de frezare si asfaltare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este restrictionata pe prima banda si pe cea de urgenta pe Autostrada A1 pe sensul Sebes catre Deva, la kilometrul 316+700 (intre orele 09:00 si 15:00) si la kilometrul 320 (intre orele 15:00 si 18:00), din cauza…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marți, 24 aprilie, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfașoara ingreunat din cauza unor lucrari de reparații și de curațare a rigolelor. Potrivit INFOTRAFIC, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfasoara…