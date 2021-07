Restricţii de circulaţie pe 21 iulie, în Bucureşti Restrictii de circulatie pe 21 iulie, in Bucuresti Arcul de Triumf din Bucuresti. Foto: wikipedia.org. Vor fi restrictii de circulatie miercuri, în Bucuresti, în zona Arcului de Triumf, unde se va desfasura ceremonia militara prin care se va încheia misiunea Armatei României în Afganistan. Ceremonia propriu-zisa va începe la ora 10:00, însa restrictiile de circulatie se vor aplica gradual, înca de la 6:00 dimineata si pâna cel mai târziu la ora 14:00. Nu se va circula pe Soseaua Kiseleff, între… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

