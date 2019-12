Stiri pe aceeasi tema

- Hiturile anilor ’80-’90 vor fi live la cea mai mare petrecere dintre ani din Bucuresti – „Revelion 2020. Disco Night Fever” - organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB. Printre artistii care vor urca marti, 31 decembrie, de la ora 17:30 , pe scena din Piata Constitutiei se numara O-Zone, Haddaway…

- Hiturile anilor ’80-’90 vor fi live la cea mai mare petrecere dintre ani din Bucuresti – „Revelion 2020. Disco Night Fever” - organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB. Printre artistii care vor urca marti, 31 decembrie, de la ora 17:30 , pe scena din Piata Constitutiei se numara O-Zone, Haddaway…

- Hiturile anilor '80-'90 se vor auzi live la cea mai mare petrecere dintre ani din Bucuresti – „Revelion 2020. Disco Night Fever” - organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB. Printre artistii care vor urca marti, 31 decembrie, de la ora 17:30 , pe scena din Piata Constitutiei se numara O-Zone, Haddaway…

- Traficul rutier va fi restricționat, incepand de vineri pana pe 26 decembrie, in zona „Targului de Craciun”, organizat in Piața Constituției, polițiștii amplasand in zona trei treceri pentru pietoni temporare, anunța Brigada de Poliție a Capitalei, potrivit Mediafax.„Pentru buna desfașurare…

- Haddaway, O-Zone si Milli Vanilli Experience vor urca pe scena „Revelion 2020. Disco Night Fever” din Piata Constitutiei, a anuntat marti Primaria Capitalei prin Arcub, scrie news.ro.Evenimentul din noaptea de 31 decembrie va dura peste sase ore, in care vor canta live artisti internationali…

- Brigada Rutiera a Capitalei avertizeaza conducatorii auto ca pentru buna desfașurare a “Targului de Craciun”, care are loc in Piața Constituției, se instituie in zona o serie de restricții rutiere.Astfel, se va restricționa traficul rutier in zilele de 7, 8, 13, 14, 15, 20-26 decembrie 2019, intre orele…

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca, pe parcursul mai multor zile din luna decembrie, intre orele 16,00 - 02,00, vor fi impuse restrictii de trafic in zona Pietei Constitutiei, avand in vedere desfasurarea Targului de Craciun. "Pentru buna desfasurare a evenimentelor, se va restrictiona…

- Bucharest RUNNING CLUB (BRC), informeaza ca in intervalul 12-13 octombrie va organiza cea de-a 12-a ediție a Raiffeisen Bank Maratonul București. Restricțiile rutiere se vor aplica astfel: Sambata, 12 octombrie Bdul Unirii (ambele sensuri) intre Bdul Libertații și bdul I.C.Bratianu și bretelele adiacente…