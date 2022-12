Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.500 de foci moarte au esuat la malul Marii Caspice in republica autonoma Daghestan din Federatia Rusa, informeaza dpa.Autoritatile ruse au declarat duminica ca au fost descoperite pana la 2.500 de cadavre in mai multe locuri si in apropiere de Makhachkala, capitala de coasta…

- Mulți romani viseaza sa cumpere o casa la țara. Unii renunța cu totul la viața de la oraș, in timp ce alții iși petrec timpul in mediul rural in week-end-uri și in vacanțe.O parte dintre cei care au facut pasul iși impartașesc experiențele in grupuri dedicate și ii inspira și pe alții.Este…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, pe timpul noptii, in Pasajul Unirii, incepand din seara zilei de 21 noiembrie și pana pe data de 8 decembrie.Autoritațile au decis montarea a 40 de ventilatoare si a peste 100 de stingatoare.Astfel, in intervalul orar 23.00 - 5.00, soferii care…

- Joi, 24 noiembrie, intr-o locatie speciala de evenimente, situata in mijlocul naturii (Padurile Regale) are loc evenimentul “NUNTA DE PROBA”, incepand cu orele 17.00 si pana la orele 22.00.Devenit deja o traditie, evenimentul “nunta de proba” este creat special pentru mirii aflati in cautarea…

- Primaria Sectorului 4 a anuntat, joi, 3 noiembrie, ca a fost data in folosinta soseaua care face legatura intre Cartierul Berceni si iesirea catre localitatea Jilava.„Strada Pogoanele, o straduta neinsemnata pana nu demult, a fost prelungita pana in strada Drumul Dealul Frumos, care a fost…

- Intrarea in sistemul public de sanatate costa mult, cel puțin așa au ințeles patru absolvente ale unei școli postliceale din Romania.Ele au dat o suma mare de bani unui barbat care le-a promis ca le va angaja la un spital public din Capitala.Conform unor surse judiciare, barbatul, care…

- O casa care isi optimizeaza consumul de energie, se raceste si se incalzeste singura, nu polueaza si nu risipeste nimic pare investitia perfecta in vremuri de criza energetica.Bugetul pentru o astfel de locuința nu este pentru orice buzunar, intrucat un apartament de doua camere poate costa…

- Un șofer din Mehedinți va primi o amenda intre 10.000 și 20.000 de lei pentru ca a aruncat gunoaie pe camp, la marginea drumului.Barbatul a fost prins de comisarii de mediu cu ajutorul camerelor de supraveghere.”Ieri 5 octombrie, pe raza judetului Mehedinti, soferului unei autoutilitare…