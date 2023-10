Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca in zilele de 22 si 23 octombrie, in intervalul orar 6,00 - 22,00, ora locala, vor fi restrictii de circulatie pentru camioanele de mare tonaj, de peste 7,5 tone.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca Ministerul Constructiilor si Transportului local MCT a informat despre restrictiile de circulatie pentru camioanele de mare tonaj peste 7,5t in perioada 21 23 octombrie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, incepand de vineri, minerii și lucratorii din sectorul energetic organizeaza proteste, la nivel național.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Ungaria, unde sunt restrictii de circulatie pentru camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone, pana in 31 august. Restrictiile vizeaza mai multe autostrazi si drumuri. Potrivit MAE, Ministerul Constructiilor si Transportului (MCT)…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana, insula Sardinia, ca autoritatile locale au anuntat pentru astazi un cod portocaliu de producere a incendiilor de vegetatie. Se recomanda cetatenilor romani sa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Ungaria, unde sunt restrictii de circulatie pentru camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone, pana in 31 august. Restrictiile vizeaza mai multe autostrazi si drumuri.Potrivit MAE, Ministerul Constructiilor si Transportului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in cazul inregistrarii unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, in intervalul orar 13,00 - 21,00, circulatia autocamioanelor cu masa de peste 20…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile locale reintroduc controalele aleatorii la frontiera in perioada 22 iulie - 7 august, pe durata activitatilor prilejuite de Ziua Mondiala a Tineretului.