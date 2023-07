Stiri pe aceeasi tema

- Lugojul va fi punctul fierbinte al ciclismului romanesc, gazduind, in 23 iulie, startul celei de-a 12-a ediții a Cupei Max Ausnit. Competiția va incepe la ora 8.00 și va strabate 34 de localitați din județul Timiș, punctul de start și finiș fiind Primaria Lugoj.

- Lugojul va fi duminica, 23 iulie, capitala ciclismului romanesc, cu ocazia organizarii traditionalei Cupe Max Ausnit. Cea mai importanta cursa de o zi din tara a primit si recunoastere internationala, fiind inclusa, in premiera pentru o competitie de ciclism de sosea din Romania, in calendarul Uniunii…

- Patru albaiulieni intra in cursa la Campionatul Național Super Rally 2023, de la Alba Iulia. Care sunt zonele de competiție și pentru spectatori și restricțiile de circulație In perioada 2-3 iunie 2023, Alba Iulia va fi kilometrul 0 al automobilismului din Romania! Patru albaiulieni intra in cursa la…

- Competiția a avut loc in perioada 8 – 12 mai 2023, la Universitatea Bogazici din Istanbul. Studenții romani au avut șansa sa viziteze și podul peste stramtoarea Dardanele, care are cea mai mare deschidere din lume, de 2.023 de metri

- Crama Fort Silvan a participat la cea de-a 24-a ediție a Concursului Internațional de Vinuri „VinAgora”, iar vinul Venator-Feteasca Regala a obținut medalia de argint. Competiția este una de renume și se desfașoara anual in Ungaria.

- Clujul va gazdui in perioada 6-7 mai 2023 Maratonul Scrimei Clujene – a doua ediție a unei competiții internaționale de scrima pentru copiii intre 8 și 15 ani, la care vor participa peste 200 de sportivi din Romania și din afara țarii.Evenimentul va avea loc la Sala Sporturilor „Horia Demian ” (str.…

- Echipele Naționale de gimnastica estetica in grup a Republicii Moldova au reprezentat cu onoare și demnitate Republica Moldova la competiția AFCGE CUP OPEN I in cadrul Campionatului WORLD Cup II & CHALLENGE Cup II. Competiția s-a desfașurat in perioada 27 - 30 aprilie 2023 in orașul Miramas, Franța,…

- Campionatul Național de Rallycross debuteaza la Targu Jiu, pe traseul de la Preajba, in perioada 6-7 mai. Asociația Clubul Sportiv Raideri Targu Jiu in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu va organiza etapa I-a din Campionatul Național de Rallycross – Cupa municipiului.…