Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus un nivel mediu de raspuns in opt regiuni ale Rusiei situate in apropierea Ucrainei. Aceasta rezulta din decretul prezidențial publicat pe portalul oficial al Kremlinului. Prin decret prezidențial, regimul special este introdus in regiunile Crimeea, Krasnodar,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca președintele rus Vladimir Putin i-a spus liderului turc Recep Tayyip Erdogan despre disponibilitatea parții ruse de a relua negocierile cu Ucraina, in condiții actualizate. Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a confirmat…

- Se așteapta ca președintele rus Vladimir Putin sa anunțe vineri ca Rusia anexeaza alte patru regiuni din Ucraina, dupa o serie de referendumuri pe care Occidentul le-a denunțat ca „false și ilegitime”, organizate in ultima saptamana in zonele ocupate ale țarii. Președintele rus Vladimir Putin este așteptat…

- In noaptea de miercuri spre joi, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezmintit ca cerealele ucrainene pe care le exporta tara sa ar ajunge cu precadere in UE, asa cum a acuzat anterior, Vladimir Putin, transmite EFE și Agerpres . „Astazi (miercuri – n.r.) Rusia a facut o alta declaratie neobrazat…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Președintele rus ar dori sa convinga lumea ca țara sa este ghidata de valori conservatoare. In realitate, insa, ideea pe care o propune este una singura – umilința, scrie jurnalistul britanic de origine rusa Peter Pomerantsev, pentru The Moscow Times și citat de onet.pl . Valentina mi-a spus ca la…

- Președintele rus Vladimir Putin s-ar putea confrunta cu un alt front de razboi, de data aceasta pe propriul sau teren, in timp ce un batalion cecen pregatește oa doua ofensiva impotriva Moscovei, a declarat un purtator de cuvant al forței de lupta de voluntari din Ucraina. Dupa invazia Ucrainei de catre…