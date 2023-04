Circulatia rutiera va fi restrictionata in centrul municipiului Sfantu Gheorghe incepand cu data de 27 de aprilie, cu ocazia desfasurarii evenimentelor dedicate Zilelor orasului, au anuntat, miercuri, autoritatile locale. Potrivit municipalitatii, parcarile centrale vor fi inchise incepand de miercuri, 26 aprilie, traseele autobuzelor care tranziteaza zona centrala vor fi modificate temporar, iar statiile de la […] Articolul Restrictii de circulatie in municipiul Sfantu Gheorghe in perioada 27-30 aprilie, pentru manifestarile de zilele orasului apare prima data in Mesagerul de Covasna .