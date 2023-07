Circulatia rutiera va fi restrictionata, marti si miercuri, pe sectoarele de drum national, drumuri expres si autostrazi din judetele care se afla sub avertizari Cod portocaliu si Cod rosu de canicula. „Marti si miercuri, respectiv 25-26.07.2023, in intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor institui restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata […] The post Restrictii de circulatie in judetele afectate de canicula. Intervalul orar in care vor fi in vigoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .