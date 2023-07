Restricții de circulație în județele afectate de avertizări de caniculă Circulația camioanelor va fi restricționata pana la ora 20:00 pe drumurile naționale din județele aflate sub avertizari de canicula, informeaza Rador. Și CFR a anunțat reducerea vitezei de circulație din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul șinelor. Și furtunile au facut probleme pe calea ferata, mai ales in vestul țarii, iar trenurile au intarziat la sosirea in Gara de Nord a Capitalei, dar și la Brașov sau la Craiova. CITESTE SI Vești importante pentru toți pensionarii din Romania: Cand vor crește pensiile 22/07/2023 1131 BREAKING NEWS Avertizare meteorologica: Cod galben… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro CITESTE SI Vești importante pentru toți pensionarii din: Cand vor crește pensiile 22/07/2023 1131 BREAKING NEWSmeteorologica: Cod galben…

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu greu fac fața temperaturilor ridicate. Se pare ca episoadele de canicula nu vor disparea prea curand. Administrația Naționala de Meteorologie vine cu vești importante pentru urmatoarele saptamani. Afla, din randurile de mai jos, cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani, dar și ce ne…

- In perioada ianuarie - iunie, Turcia a exportat roșii in valoare de 326 de milioane de dolari. Romania a fost țara catre care a fost exportata cea mai mare cantitate de roșii. In perioada ianuarie-iunie, Turcia a exportat roșii in valoare de 326 de milioane de dolari, relateaza Haberler citat de…

- O noua alerta ANM de cod portocaliu! In aceste zile, in mai toata Europa vara inseamna vreme extrema. In contextul in care temperaturile ridicate și secetele planeaza din nou asupra continentului, Agenția Europeana de Mediu solicita țarilor sa fie mai bine pregatite pentru creșterea previzibila a dezastrelor…

- Astazi, Digi24 ii cheama din nou pe romani sa salveze vieți. In spitalele din țara, nevoia de transfuzii este uriașa, iar Romania are cei mai puțini donatori din Europa. Campania "Avem același sange" este astazi in județele Brașov și Giurgiu.

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 26.06.2023 – 03.07.2023 Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii…

- Conform celor mai recente date de pe Storia.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX, in luna aprilie romanii au vizualizat cu 16% mai puține pagini cu anunțuri imobiliare decat in luna martie și au realizat cu 15% mai puține contactari. Durata de viața a anunțurilor active a crescut cu 1% fața de…

- O companie nipona de echipamente electrice va muta o parte din producția din China la o noua fabrica, ce va fi deschisa anul viitor in orașul Fetești, informeaza Rador.Aceasta va avea 300 de angajați și va produce, in prima faza, potrivit oficialilor companiei japoneze, incarcatoare pentru scule…

- Circulatia se va desfasura ingreunat in noaptea de vineri spre sambata, pe mai multe drumuri din tara, avand in vedere efectuarea unui transport agabaritic de la PTF Bors la Calafat, potrivit Agerpres.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in data de 6 mai,…