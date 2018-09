Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi martori au sesizat, luni dupa-amiaza, ca o femeie a fost rapita in centrul orasului Arad, fiind luata cu forta de pe strada si bagata intr-o dubita care a demarat in mare viteza. Politistii au instituit filtre rutiere in tot judetul, insa deocamdata nu cunosc identitatea presupusei victime,…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata pentru desfasurarea unei procesiuni religioase, in intervalul orar 19,00-20,30. Politia recomanda soferilor ca in amintitul interval sa foloseasca rute ocolitoare.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza lucrarilor efectuate pe A2, circulatia rutiera este restrictionata pana la ora 18.00 pe sensul de mers catre litoral, pe mai multe tronsoane de drum.

- Unul dintre punctele forte ale actualei administrații timișorene este, toata lumea poate vedea, reglementarea in mod civilizat a comerțului, mai ales in zona centrala a orașului, de unde au disparut chiar și chioșcurile de ziare. Aseara, insa, in mijlocul Pieței Victoriei, pe trotuar a aparut o chestie,…

- Bulevardul Corneliu Coposu si strazile Berariei, Independentei si Gimnasticii din zona centrala a municipiului Sibiu vor fi inchise pentru buna desfasurare a raliului Red Bull Romaniacs, conform unui comunicat de presa al organizatorilor. Bulevardul Corneliu Coposu se inchide partial pana miercuri ora…

- Cațiva locatari din zona centrala a orașului Rovinari s-au declarat de-a dreptul furioși! Intr-o postare pe un site de socializare aceștia spun ca de ani de zile sunt treziți in toiul nopții de alarma unei banci din zona. Aceștia susțin ca au facut nenumarate plangeri catre angajații care lucreaza…

- Doar cațiva vasluieni au observat sarbatoarea Drapelului Național, din cauza ca, fiind organizata in spatele brazilor din Piața Civica, a fost ferita de privirile oamenilor. Ieri, vreme de aproape o ora, in centrul municipiului Vaslui, a fost celebrata Ziua Drapelului Național. Din pacate la manifestare…