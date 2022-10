Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunța restricții de trafic și de parcare timp de trei saptamani in București, intre 26 septembrie și 14 octombrie, cand va avea loc Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, la care participa delegații din 193 de țari.

- Un grup de hackeri a gasit „rețeta” pentru a bloca centrul Moscovei: a chemat toate taxiurile disponibile ale Yandex la o singura adresa. Nu este pentru prima data cand diverse instituții din Rusia, fie ca este vorba de companii private, fie ca este vorba de instituții ale statului, sunt atacate de…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca l-a demis pe șeful Serviciului Sanatate și Securitate in Munca ca urmare a anchetei declanșate dupa accidentul in care o statuie din instituție a cazut peste un copil. „In urma accidentului din 22 august din holul Primariei Capitalei si a concluziilor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Este alerta in București dupa ce un un individ a atacat doua tinere pe strada. Barbatul, pe trotineta, le-a ințepat in piept, una dintre ele ajungand la spital. Incidentul a avut loc in centrul Capitalei. Poliția Capitalei a anunțat ca miercuri seara, in jurul orei 21:25, polițiștii Secției 1 au fost…

- Parcarea in centrul Bucureștiului, in zonele deținute de municipalitate, va fi un lux incepand din 15 august 2022. Daca nu se achita anticipat tariful, la momentul sosirii in parcare, se vor aplica amenzi substanțiale. Amenda este de 200 lei/zi, iar imobilizarea autovehiculului prin blocarea roților…

- Un transportor de tancuri care se indrepta catre Ucraina a fost implicat intr-un incident in trafic pe o șosea din Romania. Transportorul cu gabarit depașit a ieșit in afara parții carosabile, șoseaua fiind ingusta, dar din fericire nimeni nu a fost ranit, iar dupa cateva ore traficul a fost reluat. …

- Centrul de coordonare comun insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat, miercuri, la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acest centru – instalat intr-o Academie Militara – urmeaza sa fie condus de catre…