- Brigada Rutiera a Capitalei anunta mai multe restrictii de trafic, incepand cu ziua de vineri, pentru pregatirea si desfasurarea evenimentului organizat la Arcul de Triumf cu prilejul Zilei Nationale - 1 Decembrie.

- Anul 2022 va aduce o premiera in ceea ce privește Parada Militara de 1 Decembrie. La fel ca in fiecare an, sute de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf din Capitala, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei. Ce vor putea vedea special romanii care vor lua parte la defilare peste aproximativ o…

- Primaria Cluj-Napoca anunța restricții de circulație pe mai multe strazi din municipiu, timp de o saptamana, in zona Podului Porțelanului. Devierea traficului este cauzata de lucrarile la pod.

- Primaria Municipiului București anunța ca sambata și duminica vor fi instituite o serie de restricții provizorii de circulație. pentru ca vor fi organizate mai multe evenimente, printre care și manifestari religioase cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou.

- Inspectoratul General al Poliției Romane vine cu detalii pentru toți bucureștenii. Toți cetațenii care locuiesc in Capitala vor avea parte de restricții rutiere in weekend pe Calea Victoriei. Autoritațile au anunțat rutele ocolitoare și au solicitat conducatorilor auto sa respecte semnalele polițiștilor…

- Festivalul de arta vizuala Spotlight 2022 incepe joi in Capitala, Calea Victoriei si Arcul de Triumf urmand sa fie destinatii speciale la cea de-a sasea editie , anunța Agerpres. Spotlight aduce la Bucuresti, timp de trei zile, cele mai recente proiecte in domeniu ale artistilor romani. Fii…

- Traficul va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, segmentul de drum cuprins intre Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, precum și pe Str. Monetariei, in intervalul vineri ora 22.00 - luni ora 6.00.