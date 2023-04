Stiri pe aceeasi tema

- Traficul in centrul Capitalei este restricționat sambata, 8 aprilie, pe mai multe strazi și bulevarde, intrucat vor avea loc procesiuni religioase cu ocazia sarbatorii Floriilor, transmite Agerpres . Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor vor organiza pelerinajul de Florii, care va incepe de…

- Mai multe restrictii de trafic vor fi instituite sambata in Bucuresti in contextul desfasurarii pelerinajului de Florii al credincioșilor ortodocși, potrivit Agerpres. Mitropolia Munteniei si Dobrogei – Arhiepiscopia Bucurestilor va organiza sambata dupa-amiaza o procesiune religioasa cu prilejul sarbatoririi…

- Mitropolia Munteniei si Dobrogei - Arhiepiscopia Bucurestilor va organiza sambata dupa-amiaza o procesiune religioasa cu prilejul sarbatoririi Floriilor pe traseul: Manastirea Radu Voda (plecare la ora 16,15) - bd. Marasesti - bd. Dimitrie Cantemir - str. Bibescu Voda - Calea Serban Voda - Catedrala…

- Pelerinajul de Florii, organizat de Patriarhia Romana și Arhiepiscopia Bucureștilor, la care participa ierarhi, preoți, monahi și credincioși mireni din București și județul Ilfov, este programat sambata, 15 aprilie, incepand cu ora 16:15, anunța Basilica.ro. Participanții la pelerinaj se aduna la…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța instituirea unor restricții de circulație in Pasajul Unirii timp de doua nopți pentru instalarea sistemelor de presemnalizare a inalțimii maxime admise.„In vederea instalarii sistemelor de presemnalizare a inalțimii maxime admise in Pasajul Unirii, se va restricționa…

- Pasajul Unirii va fi inchis, din nou, circulației, dupa ce va intra in reparații. Se va reabilita sistemul de evacuare a apei. Traficul rutier va fi restrictionat temporar, incepand de joi dimineata, in Pasajul Unirii din Capitala, in vederea reabilitarii sistemului de colectare si evacuare a apei provenite…

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar, incepand de joi dimineata, in Pasajul Unirii din Capitala, in vederea reabilitarii sistemului de colectare si evacuare a apei provenite din precipitatii, pe banda I a bulevardului I.C. Bratianu, dupa intersectia cu bulevardul Corneliu Coposu, pe sensul de…