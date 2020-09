Restricții de circulație în Capitală, în weekend. Rutele ocolitoare recomandate de polițiști Brigada Rutiera a Capitalei a transmis o informare in care anunța ca in acest weekend vor fi impuse mai multe restricții in trafic, din cauza desfașurarii unor evenimente și transformarii unor strazi pietonale. Pana luni, in zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 16,00 – 22,00, se restrictioneaza circulatia autovehiculelor in perimetrele delimitate de urmatoarele strazi:– Zona 1: – Str. Polona (de la Bd. Dacia) – Str. A.D. Xenopol – Str. Dionisie Lupu – Str. C.A. Rosetti – Str. J.L. Calderon (de la Str. C.A. Rosetti) – Str. I.L. Caragiale – Str. Icoanei – Str. A. Vlaicu;– Zona 2: Calea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

