Restricții de circulație în București, înaintea meciului CSA Steaua – Rapid, din Liga a 4-a Restricții de circulație in București, inaintea meciului CSA Steaua – Rapid, din Liga a 4-a Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, pe arterele din preajma Arenei Nationale, avand in vedere ca, incepand cu ora 19.45, este programat meciul dintre CSA Steaua Bucuresti si Academia Rapid, anunta Brigada Rutiera a Capitalei. Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat ca sambata, incepand cu ora 18:30, va fi restrictionat traficul rutier, cu exceptia R.A.T.B., progresiv, pe Strada Maior Coravu, intre Soseaua Mihai Bravu si intrarea in Stadionul National Arena, dar si pe strazile care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

