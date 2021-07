Restricții de circulație în București cu ocazia „Zilei Imnului Naţional al României” Brigada Rutiera organizeaza, miercuri, incepand cu ora 09.00, o acțiune care are ca scop reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic. In data de 29 iulie a.c., incepand cu ora 09.00, se va desfașura o ceremonie militara, prilejuita de sarbatorirea „Zilei Imnului National al Romaniei”, in Piata Tricolorului din fata Palatului Cercului Militar National. Pentru buna desfașurare a evenimentului, traficul rutier va fi restrictionat in data de 29 iulie a.c., dupa cum urmeaza: – intre orele 06.00 – 10.00, pe str. C. Mille, intre Calea Victoriei si str. Ion Brezoianu; – intre orele 08.00… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

