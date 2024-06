Stiri pe aceeasi tema

- 14-15 iunie 2024 | PROGRAMUL Campionatului național SUPER RALLY ALBA IULIA: Restricții de circulație in mai multe zone din oraș 14-15 iunie 2024 | PROGRAMUL Campionatului național SUPER RALLY ALBA IULIA: Restricții de circulație in mai multe zone din oraș Alba Iulia va gazdui sambata, 15 iunie, prima…

- Restricții de circulație pentru organizarea evenimentului Alba Iulia SUPER RALLY. VINERI, 14.06.2024, ora 12.00-SAMBATA, 15.06.2024, ora 21.00 Zonele afectate: B-dul 1 Decembrie 1918, zona Piața Unirii, intre intersecția cu str. Vasile Goldiș și str. Cloșca, precum și parcarea din capatul B-dul Transilvaniei…

- Mai puține mașini inseamna mai mult loc pentru oameni. Și pentru distracție, la AlbaFest® 2024 O serie de restricții de circulație auto sunt necesare și vor fi impuse pe perioada festivalului, pentru a prioritiza traficul pietonal și mobilitatea sustenabila: -de la sensul giratoriu str. Unirii / str.…

- AlbaFest® 2024, 31 mai – 2 iunie: RESTRICȚII de circulație pe durata evenimentului. Ce strazi vor fi vizate AlbaFest® 2024, 31 mai – 2 iunie: RESTRICȚII de circulație pe durata evenimentului. Ce strazi vor fi vizate In mai multe zone din Alba Iulia vor fi implementate restricții de circulație pe durata…

- Retele Electrice Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. Regretam neplacerile resimtite de clienti…

- Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu pana in 18 mai. Se fac lucrari la rosturile de dilatație CNAIR și Poliția au anunțat restricții de circulație pe autostrada A1 Deva-Sebeș-Sibiu pana in 18 mai. Se fac lucrari de reparații la rosturile de dilatație. Zonele vizate sunt Sacel, in județul…

- PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP in perioada Paștelui ortodox 2024, in Alba Iulia și localitațile apropiate PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP in perioada Paștelui ortodox 2024, in Alba Iulia și localitațile apropiate Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia iși adapteaza programul…

- Restrictii de circulatie in Ungaria pentru autovehiculele de mare tonaj, in perioada Sarbatorilor Pascale Catolice Restrictii de circulatie in Ungaria, pentru autovehiculele de mare tonaj (peste 7,5 tone) in perioada Sarbatorilor Pascale Catolice (28 martie – 1 aprilie), au transmis reprezentanții CNAIR.…