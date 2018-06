Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Sambata si duminica,…

- Brigada Rutiera instituie mai multe restrictii de circulatie in Bucuresti, sambata, in contextul desfasurarii "Marsului Diversitatii", dar si a "Marsului Normalitatii". "Marsul Diversitatii" se va desfasura pe urmatorul traseu: Piata Victoriei - Calea Victoriei - bd. Regina Elisabeta - Piata Universitatii,…

- Politia Romana va survola sambata Capitala un elicopter, informatiile fiind transmise echipajelor de la sol; intre 13.30 si 22.00 vor fi restrictii de trafic Politia va survola, sambata, Capitala, pe durata manifestarilor publice, cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie (IGAv), iar in…

- In legatura cu evenimentele dedicate Zilei Europei si Zilei Victorii, in Capitala, vor fi astazi restrictii de circulatie. Soferii nu vor putea circula pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfint in perimetrul strazilor Mitropolit Banulescu-Bodoni și Pușkin.

- Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, pe arterele din preajma Arenei Nationale, avand in vedere ca, incepand cu ora 19.45, este programat meciul dintre CSA Steaua Bucuresti si Academia Rapid, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.