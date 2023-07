Stiri pe aceeasi tema

- CTP Cluj-Napoca informeaza publicul calator ca datorita restricțiilor de circulație impuse cu ocazia organizari Pieței Volante din zona Parcului Stadion, in data de 29.07.2023, in intervalul orar 05.00 – 16.00. Circulația rutiera va fi inchisa total pe Splaiul Independenței, de la Podul Napoca pana…

- Primaria Timișoara pregatește un program variat de Ziua Timișoarei, marea majoritate a manifestarilor urmand sa se desfasoare in Parcul Rozelor. Ineditul manifestarilor din acest an va fi un cor comunitar de 150 de persoane care va cinta Oda bucuriei. Calendarul evenimentelor pregatite de Primaria Municipiului…

- Timișoara e pregatita pentru deschiderea unei noi ediții a Festivalului Inimilor, eveniment organizat de Primaria Timișoara, prin Casa de Cultura, care va avea loc intre 5 și 9 iulie, in Parcul Rozelor. Vor fi, in total, 32 de ansambluri, din 13 țari, de pe patru continente. In afara de grupuri din…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta M.I.N.A.C. , in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana organizeaza in acest sfarsit de saptamana o serie de evenimente dedicate copiilor si tinerilor cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei.Potrivit reprezentantilor Primariei…

- Primaria Timișoara a informat ca, in perioada urmatoare, anumite strazi vor fi inchise pentru efectuarea unor lucrari programate sau pentru a asigura derularea in condiții optime a unor evenimente in aer liber. Restricțiile de circulație vizeaza urmatoarele zone și perioade: In 10 iunie, intre orele…

- Circulația va fi restricționata pe mai multe strazi, incepand de astazi și pana duminica, in zona centrala, cu ocazia Zilelor Clujului. De asemenea, mai multe parcari din centru vor trebui eliberate.

- Mult iubiți de fostul primar, artiștii stradali care vor presta pe strazile Timișoarei iși vor desfașura activitatea dupa un nou regulament. Primaria Timișoara, prin Casa de Cultura, a pregatit Regulamentul de desfașurare a activitaților cultural-stradale, pentru categoriile de solicitanți care includ:…

- Timișoara va marca și in acest an Ziua Europei, pe data de 9 mai. Prima acțiune are loc chiar luni, un cros, pentru ca acțiunile principale sa fie programate pe 9 mai, ziua victoriei din cel de-al doilea razboi mondial. Manifestarile vor culmina cu un concert, marți seara, principalul artist care va…