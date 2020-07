Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in acest moment in primele patru state din Uniunea Europeana cu cea mai mare rata a infectarilor la 100.000 de locuitori. Cel puțin 10 state europene au impus restricții de calatorie...

- Romania este a treia țara dupa numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus din Europa, fiind inclusa in zona galbena. Din aceasta cauza, Malta, Slovacia, Danemarca și Estonia limiteaza, momentan, accesul romanilor pe teritoriul lor. (foto ilustrativ) Citește mai mult pe digi24.ro

- Romania este a treia țara dupa numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa, fiind inclusa in zona galbena. Din aceasta cauza, Malta, Slovacia, Danemarca și Estonia limiteaza, momentan, accesul romanilor pe teritoriul lor.

- Ziarul Unirea Cele 5 state care au inchis granițele pentru romani din cauza pandemiei. Norvegia și Danemarca, in aceasta lista Cinci state europene au interzis accesul romanilor din cauza numarului crescut de cazuri: Estonia, Malta, Danemarca, Norvegia și Malta. Creșterea numarului infectari cu noul…

- Danemarca este incepand de sambata deschisa calatoriilor catre si dinspre majoritatea tarilor europene, cu exceptia a sase tari, printre care și Romania. Decizia este luata pe baza evolutiei epidemiei de coronavirus in fiecare dintre acestea, a anuntat joi Ministerul danez de Externe, potrivit agentiei…

- Danemarca este incepand de sambata deschisa calatoriilor catre si dinspre majoritatea tarilor europene, cu exceptia a sase tari, printre care și Romania. Decizia este luata pe baza evolutiei epidemiei de coronavirus in fiecare dintre acestea, a anuntat joi Ministerul danez de Externe, potrivit agentiei…

- Ministrul Sanatații vrea ca noi restricții sa fie impuse in Romania, insa doar in zonele in care se inregistreaza creșteri ingrijoratoare de noi cazuri de coronavirus. Nelu Tataru a explicat ca in aceste zile asistam la o crestere a numarului de cazuri de COVID - 19, avand o transmitere comunitara accentuata.

- Coronavirus in Romania, 21 iunie 2020. Live Update. Autoritațile ar putea amana un nou val de relaxare din cauza creșterii numarului de cazuri noi. La ultima raportare au fost confirmate 330 de noi imbolnaviri cu Covid-19 și 16 decese.