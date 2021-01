Restricții de călătorie în Belgia, valabile până la 1 martie Restricțiile de calatorie in Belgia au intrat in vigoare și sunt valabile pana pe 1 martie. Sunt permise doar calatoriile esențiale și sunt interzise cele in scop turistic. La intrarea in țara: declarație pe proprie raspundere, test PCR negativ, carantina 10 zile Belgia a impus, incepand de astazi, noi restricții de calatorie, fiind permisa intrarea […] The post Restricții de calatorie in Belgia, valabile pana la 1 martie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

