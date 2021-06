Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca s-a aprobat in ședința de Guvern Hotararea CNSU nr. 36 din 02.06. 2021 (Comitetul Național pentru Situații de Urgența) privind prelungirea programului restaurantelor. Cițu a precizat ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. vor putea fi desfașurate intr-un restaurant pana la ora 2.00. Astfel, prin aceasta hotarare, s-a prelungit programul restaurantelor, doar pentru evenimente private, cu doua ore. “Un lucru foarte bun, o veste foarte buna in ceea ce priveste nuntile si botezurile – ele pot sa ramana deschise pana la ora 2,00 noaptea”,…