Restricții bugetare mai blânde pentru Servicii, Armată și Poliție Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale , prin intermediul careia se vor desființa peste 200.000 de posturi in sistemul bugetar. Totuși, sistemul de siguranța naționala este exceptat de la unele prevederi. Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși va angaja raspunderea pe acest proiect de lege. Desființarea posturilor vacante, neocupate, fara personal incadrat, din statele de funcții nu se aplica personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile din sistemul de aparare, ordine publica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

