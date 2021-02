Stiri pe aceeasi tema

- Media mobila pe sapte zile din Statele Unite a depasit 200.000 de infectii zilnice in cea mai mare parte a lunii decembrie si a urcat in jurul valorii de 250.000 de cazuri zilnice in ianuarie, potrivit datelor raportate de Universitatea John Hopkins.

- Media zilnica a noilor cazuri de COVID-19 a scazut in ultimele zile sub 100.000 pentru prima data dupa cateva luni in Statele Unite, insa expertii avertizeaza ca numarul de noi infectii ramane ridicat si ca masurile sanitare in vigoare trebuie mentinute, noteaza Reuters. Media mobila pe sapte zile din…

- In aproximativ un an de la declanșarea pandemiei de COVID-19 peste 100 de milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus. Aproape 75 de milioane s-au vindecat, i ar numarul deceselor a depașit 2,15 milioane. Țara cu cele mai multe infectari ramane Statele Unite ale Americii, unde numarul se apropie…

- Toate persoanele care ajung in Statele Unite ale Americii pe cale aeriana trebuie sa prezinte la imbarcare un test cu rezultat negativ pentru Covid-19, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii in SUA. Sunt acceptate atat testele moleculare, cat si testele antigen, anunta MAE, citat de agerpres…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri seara, ca autoritatile americane au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, in contextul pandemiei de COVID-19. Intrarea in tara se va face pe baza unui test negativ de coronavirus. Noile masuri…

- Autoritațile americane au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, in contextul pandemiei. Noile masuri vor intra in vigoare marți și vizeaza inclusiv copiii de peste 2 ani. Conform informațiilor comunicate public de catre Centrul pentru Controlul…

- Statele Unite ale Americii (SUA) a raportat cel mai sumbru bilanț al victimelor epidemiei de coronavirus. In dar o singura zi au fost inregistrate 4.000 de decese asociate Covid-19. Pana la data de 22 septembrie 2020, in SUA au murit 200.000 de persoane infectate cu coronavirus. Momentul a fost marcat…

- O a treia tulpina a noului coronavirus pare sa fi aparut in Nigeria, a anuntat joi directorul autoritatii pentru controlul bolilor din Africa. Este a treia tulpina noua identificata in lume in doar doua saptamani. Dupa ce Marea Britanie și Africa de Sud au anunțat ca au identificat tulpini noi ale virusului…