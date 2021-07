Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter UH-60 Black Hawk al US Army a aterizat de urgenta in Piata Charles de Gaulle dupa ce a doborat si cativa stalpi. Incidentul a avut loc in timp ce aparatul survola Bulevardul Aviatorilor. Printre primii care au postat o gluma pe seama incidentului au fost cei de la Ambasada Suediei din Bucuresti.…

- Datorita celor doi politisti, pilotul elicopterului a avut loc pentru a ateriza in intersectie, evitandu se, astfel, o tragedie.Ei sunt cei doi politisti din cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti, care au intervenit de urgenta in cazul elicopterului militar american care a aterizat fortat astazi, pe strada,…

- Procurori de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au deplasat in Piata Charles de Gaulle din Capitala pentru a cerceta imprejurarile in care un elicopter american a aterizat fortat joi si a lovit doi stalpi de iluminat. Conform imaginilor difuzate de postul Digi 24, elicopterul…

- Intr-un raspuns transmis Libertatea, Ambasada SUA a transmis joi, 15 iulie, ca știe despre incidentul in care un elicopter american a aterizat forțat pe Bulevardul Aviatorilor din București și ca va monitoriza situația, urmand sa revina cu informații.„Ambasada SUA este conștienta de incident și urmarim…

