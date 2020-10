Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit astazi intr-o ședința extraordinara, in urma careia „au fost stabilite masuri la nivelul unitaților administrative-teritoriale in funcție de rata de infectare”. Astfel, masca de protecție este obligatorie și pe strada in localitațile care au depașit rata de infectare de 3/1.000. In Timiș, aceste localitați sunt Dudeștii Noi, […] Articolul Restricții „ajustate” in Timiș, in funcție de rata de infectare. Cum vor putea funcționa restaurantele, cinematografele sau teatrele a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .