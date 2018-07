„In Romania, zgomotul din zona aeroporturilor inca nu reprezinta o problema, dar, in viitor, tinand cont de dezvoltarea aeroportuara, acest lucru poate sa ajunga in prim plan", a explicat Victor Minschevici, reprezentant din partea Ministerului Mediului la Seminarul International pe Teme de Mediu in Abordarea Aeroportuara, care s-a tinut ieri la Iasi. La evenimentul organizat de Aeroportul Iasi, in colaborare cu Asociatia A (...)