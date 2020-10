Stiri pe aceeasi tema

- Situația generata de COVID-19 și faptul ca in ultima perioada s-a constatat o creștere a numarului cazurilor noi la nivel național se afla nu doar in atenția autoritaților centrale, ci și a celor locale. Astfel ca, inca de vineri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a adoptat o hotarare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a adoptat o masura prin care, incepand de luni, 5 octombrie 2020. purtarea mastii de protectie pe o raza de 100 metri in jurul unitatilor de invatamant din judetul Galati, precum si in perimetrul acestora, este obligatorie, informeaza Prefectura Galati.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a adoptat o masura prin care, incepand de luni, purtarea mastii de protectie pe o raza de 100 metri in jurul unitatilor de invatamant din judetul Galati, precum si in perimetrul acestora, este obligatorie, informeaza Prefectura Galati. "Avand in vedere…

- In județul Galați, purtarea maștii de protecție va fi obligatorie nu numai in școli, ci și in curțile acestora și pe o raza de 100 de metri in jurul acestora, informeaza prefectura.”Avand in vedere creșterea numarului de infectari la nivelul unitaților de invațamant din județul Galați, Comitetul Judetean…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a decis ca de luni, 5 octombrie, purtarea mastii va fi obligatorie in perimetrul unitatilor de invatamant si pe o raza de 100 metri in jurul acestora.Potrivit Prefecturii Galati, de luni, 5 octombrie 2020, purtarea mastii de protectie devine…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, sambata, 03 octombrie 2020, ca purtarea mastii de protectie sa devina obligatorie pe o raza de 100 m in jurul unitatilor de invatamant din judetul Galati precum si in perimetrul acestora. Hotararea a fost luata avand in vedere cresterea numarului…

- Hotararea vizeaza toate școlile și gradinițele din orașul Galați și din comunele Vanatori, Cudalbi și Foltești. „In urma adresei transmise de Direcția de Sanatate Publica Galați, cu privire la gradul de incidența al infectarilor cu SARS-CoV-2, in ultimele 14 zile, la nivelul județului Galați,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a adoptat hotarari prin care se aproba scenariul II (galben) de functionare pentru toate unitatile de invatamant din municipiul Galati si din alte trei localitati, informeaza, marti, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, in urma unei adrese transmise…