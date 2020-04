Restricția privind călătoriile neesențiale către UE, prelungită până pe 15 mai Comisia a invitat astazi, statele membre ale spațiului Schengen și statele asociate spațiului Schengen sa prelungeasca pana la 15 mai restricția temporara privind calatoriile neesențiale catre UE. Experiența statelor membre și a altor țari expuse la pandemie arata ca masurile luate in vederea combaterii raspandirii virusului trebuie sa fie aplicate mai mult de 30 de zile pentru a fi eficace. Comisia invita la adoptarea unei abordari coordonate in ceea ce privește prelungirea, deoarece acțiunea la frontierele externe poate fi eficace numai daca este pusa in aplicare de toate statele membre ale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

