Primaria Capitalei a decis in luna octombrie a anului trecut sa introduca o taxa Oxigen pentru București, care prevedea ca toate mașinile cu norma de poluare non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3 vor plati o taxa pentru a putea circula in continuare in București. Noua taxa trebuia sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2020, insa aplicarea amenzilor a fost amanata pentru 1 martie. Ulterior, spre finalul lunii februarie, a fost abandonata complet....