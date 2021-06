Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a Parlamentului polonez a adoptat joi seara o lege care ar putea bloca, potrivit expertilor, restituirea proprietatilor, inclusiv a celor evreiesti confiscate de nazisti în timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, un text considerat "imoral" de catre Israel, relateaza…

- CHIȘINAU, 3 iunie - Sputnik. Președintele țarii, Maia Sandu, s-a intalnit in aceasta dimineața cu reprezentanții formatului 3+2, mediatori și observatori in procesul de reglementare a conflictului transnistrean, ce fac parte dintr-o delegație condusa de Reprezentantul special al Președintelui in…

- Ministerul mediului, apelor și padurilor a aprobat noile cote de vanatoare, valabile pentru urmatorul an (pana pe 14 mai 2021) pentru cerb comun, cerb lopatar și capra neagra. Conform Ordinului semnat de Robert-Eugen Szep, secretar de stat Ministrul mediului, apelor și padurilor, cotele de recolta aprobate…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a ridicat nivelul de alerta pentru zona afectata de conflictul din Israel si teritoriile palestiniene si recomanda evitarea calatoriilor in regiune. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat totodata formarea unui grup de lucru pentru monitorizarea permanenta…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a ridicat nivelul de alerta pentru zona afectata de conflictul dintre Israel si teritoriile palestiniene si recomanda evitarea calatoriilor in regiune. Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a anuntat totodata formarea unui grup de lucru pentru monitorizarea permanenta…

- "Noile exigente" ale Londrei pentru eliberarea autorizatiilor de pescuit in zonele insulelor anglo-normande si in special in apele insulei Jersey sunt "nule si neavenite", a comunicat luni pentru AFP Ministerul francez al Marii. De nouvelles licences pour nos pecheurs ! C'est une avancee reelle…

- Schimbari in privinta regulilor de acces in spitalele COVID Ministerul Sanatatii anunta schimbari în cazul organizarii înmormântarilor dupa decesul pacientilor cu COVID-19. Sunt modificate si regulile de acces în spital pentru preoti sau pentru rudele…

- Turcia l-a convocat marti pe ambasadorul Chinei la Ankara dupa un mesaj postat pe Twitter de ambasada la adresa a doi oficiali turci pentru ca au criticat persecutarea uigurilor de catre Beijing, relateaza AFP. Ministerul turc al Afacerilor Externe a anuntat convocarea diplomatului, fara a da alte detalii.…